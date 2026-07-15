В Забайкалье объявлено предупреждение из-за паводка

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю объявило на 16 июля оперативное предупреждение из-за подъема уровня воды в пяти реках. По информации ведомства, на реках Шилка у Сретенска, Витим у села Неляты уровни воды могут превысить отметку неблагоприятного явления. На реке Чита у села Бургень уровень уже превысил эту отметку на 45 см, у села Шишкино — на 77 см, у Читы — на 2 см. Похожая обстановка на реках Куэнга у села Укурей (на 51 см) и Чара у села Чара (на 26 см).

По состоянию на 15 июля паводком подтоплено 57 приусадебных участков и 4 жилых дома в Чернышевском, Тунгокоченском и Читинском округах. Кроме того, нарушено дорожное сообщение на семи участках в трех муниципальных образованиях.

Региональное ГУ МЧС России уточняет, что в пострадавшие округа направлены дополнительные силы и средства — всего привлечено 44 человека и 19 единиц техники. В случае ухудшения обстановки в готовности находится аэромобильная группировка краевого МЧС.

Влад Никифоров, Иркутск