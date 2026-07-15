В Забайкалье объявлено предупреждение из-за паводка
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю объявило на 16 июля оперативное предупреждение из-за подъема уровня воды в пяти реках. По информации ведомства, на реках Шилка у Сретенска, Витим у села Неляты уровни воды могут превысить отметку неблагоприятного явления. На реке Чита у села Бургень уровень уже превысил эту отметку на 45 см, у села Шишкино — на 77 см, у Читы — на 2 см. Похожая обстановка на реках Куэнга у села Укурей (на 51 см) и Чара у села Чара (на 26 см).
По состоянию на 15 июля паводком подтоплено 57 приусадебных участков и 4 жилых дома в Чернышевском, Тунгокоченском и Читинском округах. Кроме того, нарушено дорожное сообщение на семи участках в трех муниципальных образованиях.
Региональное ГУ МЧС России уточняет, что в пострадавшие округа направлены дополнительные силы и средства — всего привлечено 44 человека и 19 единиц техники. В случае ухудшения обстановки в готовности находится аэромобильная группировка краевого МЧС.
Забайкалье находится в зоне риска из-за паводков уже несколько лет. В регионе второй год подряд отмечаются сильные наводнения, и власти продолжают устранять последствия предыдущих паводков. Например, в 2022 году сообщалось, что в течение трех лет (до конца 2023 года) планировалось восстановить поврежденные мосты и дороги, которые пострадали от паводков 2021 года.
Прошлогодний паводок в Забайкальском крае осложнил борьбу с лесными пожарами, так как наземные зоны тушения стали труднодоступными. Это вынуждало доставлять людей и технику с помощью вездеходов или вертолетов, а в некоторых случаях сотрудникам приходилось добираться на лодках. Ранее, в 2022 году, губернатор Забайкальского края Александр Осипов просил у федерального центра выделить 6 миллиардов рублей на строительство и ремонт гидротехнических сооружений для защиты населенных пунктов от наводнений, отмечая, что вода в реках поднималась со скоростью 20 см за два часа.