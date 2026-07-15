ВС Удмуртии отправил дело экс-сотрудника МУП «СпДУ» на новое рассмотрение

Верховный суд Удмуртии (ВС УР) отменил приговор Первомайского райсуда Ижевска 52-летней бывшей начальнице жилищно-эксплуатационного участка МУП «Спецдомоуправление» («СпДУ») Елене Сысоевой. Ранее ее признали виновной в мошенничестве (ст. 159 УК) и осудили на пять лет условного лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Суд первой инстанции установил, что в 2020–2024 годах подсудимая, используя служебное положение, получила от подрядчиков — индивидуального предпринимателя и руководителя ООО ПСК «Отечество» — более 6,8 млн руб. За это она способствовала приемке и подписании актов выполненных работ по договорам подряда.

Гособвинитель в суде изменил обвинение с получения взятки (ст. 290 УК) за лоббирование интересов подрядчиков на мошенничество. Тогда судебная инстанция согласилась с этой позицией и вынесла соответствующий приговор.

Однако в апелляции прокурор указал, что суд «необоснованно переквалифицировал действия на мошенничество». В частности, он обозначил, что подсудимая требовала деньги за подписание договоров, а это входит в ее должностные полномочия. По мнению прокурора, суд не дал надлежащей оценки противоречиям в обвинениях и не решил вопрос о конфискации полученных средств. Защита, в свою очередь, против этого возражала и отмечала, что подписание актов не входило в полномочия начальника.

ВС УР признал доводы апелляции обоснованными. Он отменил приговор и направил дело на новое судебное разбирательство в Первомайский райсуд в ином составе суда. Фигурантке назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Владислав Галичанин