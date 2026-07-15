«Интерфакс»: в России инвесторам дадут доступ к стейблкоинам USDT и USDC

Инвесторы с 1 сентября смогут приобретать через российскую инфраструктуру иностранные стейблкоины, включая USDT и USDC, а также другие иностранные беспоставочные цифровые инструменты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, поправки подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению правительственного законопроекта «О цифровых валютах и цифровых правах». В редакции, принятой в первом чтении, проект легализует обращение криптовалют в России. Граждане и компании смогут покупать и продавать их через лицензированных участников рынка.

Согласно законопроекту, отдельные криптовалюты смогут обращаться на организованных биржевых торгах, но они должны будут соответствовать нескольким критериям: иметь среднюю капитализацию за последние два года свыше 5 трлн руб., среднедневной объем торгов более 1 трлн руб., историю обращения на лицензированной иностранной бирже не менее пяти лет. Таким требованиям соответствуют только биткойн (BTC) и эфир (ETH).

При этом по проекту USDT и USDC могут не подпасть под российское определение цифровой валюты. В документе цифровой валютой признается актив, по которому отсутствует обязанное перед владельцами лицо. Но эмитенты указанных стейблкоинов — Tether Limited и Circle — принимают на себя обязательства по поддержанию стоимости токенов и их выкупу.