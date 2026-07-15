В Советском районе Челябинска ввели карантин по бешенству животных

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении ограничительных мероприятий по бешенству животных на территории Советского района Челябинска. Эпизоотический очаг выявлен на улице Октябрьская, следует из документа, опубликованного 14 июля.

Неблагополучным пунктом признана территория в радиусе до 2 км от границ очага. Согласно распоряжению, карантин будет снят через 60 календарных дней после «уничтожения последнего трупа восприимчивого животного или убоя последнего подозреваемого в заболевании».

Главе города Алексею Лошкину и специалистам городской ветеринарной станции поручено реализовать план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения возбудителя инфекции.

Евгений Рыженьков