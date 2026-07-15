Мишустин: у России есть возможности для создания принципиально новых лекарств

России необходимо переходить к созданию принципиально новых лекарственных препаратов и медицинских технологий. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

По словам премьер-министра, просто осваивать выпуск препаратов, которые ранее Россия приобретала за рубежом, сейчас недостаточно. Нужно уделять внимание «изделиям с кардинально новыми характеристиками». «У нас для этого есть все возможности», — отметил премьер-министр. Он привел в пример производство современных препаратов, которым занимается «Ростех». Особенно важны разработки в сфере онкологии, подчеркнул господин Мишустин.

Сергей Чемезов рассказал, что за прошлый год «Ростех» поставил 102 тыс. единиц медоборудования и более 90 млн расходных материалов для неонатологии, кардиологии, гинекологии и других отраслей. Кроме того, компания завершила апробацию мобильного аппарата для неинвазивной терапии опухолей молочной и щитовидной желез «Медуза». Разработанный компанией онкосканер, сокращающий диагностику до нескольких минут, уже прошел регистрацию, отметил глава «Ростеха». Компания налаживает их серийное производство.

Премьер, со своей стороны, подчеркнул, что новейшие препараты и медицинские технологии должны быть доступны для граждан. Кроме того, необходимо удостовериться, что российские лекарства не уступают зарубежным аналогам. В частности, важна обратная связь от врачей. «Просьба держать на контроле», — указал господин Мишустин.