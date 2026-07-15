Экономика КНР показала во втором квартале рекордно низкую динамику с 2022 года

Во втором квартале ВВП Китая вырос на 4,3% , следует из данных Национального статистического бюро КНР. Это оказалось ниже прогнозов опрошенных Reuters аналитиков, ожидавших роста на 4,5%, а также стало самым медленным ростом с четвертого квартала 2022 года.

Одной из главных причин замедления китайской экономики стало снижение инвестиций — вложения в недвижимость, инфраструктуру и производство сократились на 18%, 2,4% и 1,2% соответственно. Аналитики объясняют это торговой и политической напряженностью в отношениях с США и ЕС, перебоями в поставках энергоносителей из-за войны США и Ирана, а также слабым внутренним спросом в самой КНР.

Общий объем инвестиций в городах, включая проекты в сфере недвижимости и инфраструктуры, за первые шесть месяцев снизился на 5,7%. «Интенсивность сокращения инвестиций оказалась беспрецедентной»,— цитирует телеканал CNBC профессора экономики в Университете Циньхуа Ли Даокуя.

Евгений Хвостик