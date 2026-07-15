Экономика КНР показала во втором квартале рекордно низкую динамику с 2022 года
Во втором квартале ВВП Китая вырос на 4,3% , следует из данных Национального статистического бюро КНР. Это оказалось ниже прогнозов опрошенных Reuters аналитиков, ожидавших роста на 4,5%, а также стало самым медленным ростом с четвертого квартала 2022 года.
Одной из главных причин замедления китайской экономики стало снижение инвестиций — вложения в недвижимость, инфраструктуру и производство сократились на 18%, 2,4% и 1,2% соответственно. Аналитики объясняют это торговой и политической напряженностью в отношениях с США и ЕС, перебоями в поставках энергоносителей из-за войны США и Ирана, а также слабым внутренним спросом в самой КНР.
Общий объем инвестиций в городах, включая проекты в сфере недвижимости и инфраструктуры, за первые шесть месяцев снизился на 5,7%. «Интенсивность сокращения инвестиций оказалась беспрецедентной»,— цитирует телеканал CNBC профессора экономики в Университете Циньхуа Ли Даокуя.
Замедление китайской экономики до 4,3% во втором квартале 2026 года отражает продолжающиеся трудности, с которыми сталкивается страна. Ранее, во втором квартале 2024 года, рост ВВП КНР составил 4,7% после 5,3% в первом квартале, что уже тогда было хуже прогнозов, а в 2023 году рост за второй квартал составил 6,3% (ожидалось 7,3%). В 2022 году ВВП Китая увеличился лишь на 0,4% во втором квартале, что стало одним из худших показателей за 40 лет, несмотря на рост на 4,8% в первом квартале того же года.
Эти показатели указывают на сохранение проблем в китайской экономике. Например, слабый внутренний спрос является одной из ключевых проблем, что подтверждалось замедлением роста розничных продаж в августе 2024 года и в июне 2024 года, когда был зафиксирован минимальный рост с конца 2022 года. Власти КНР уже выделяли дополнительные средства на программу трейд-ин и другие меры поддержки, но их эффективность пока не привела к значительному изменению ситуации. Кроме того, на экономику также влияет продолжающийся спад на рынке недвижимости, где инвестиции сократились, например, на 13,7% за первые четыре месяца 2026 года и на 9,1% за девять месяцев 2023 года.