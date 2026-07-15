ГК «Первый трест» возглавила рейтинг ЕРЗ среди застройщиков Башкирии

Группа компаний «Первый трест» стала лидером рейтинга ЕРЗ среди застройщиков Республики Башкортостан. Девелопер также усилил свои позиции в федеральном рейтинге застройщиков, поднявших сразу на 6 позиций.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Как отмечают в АО ГК «Первый трест», такой рост показателей стал результатом системной работы и строгого соблюдения обязательств застройщика перед партнерами и клиентами.

Сегодня объем текущего строительства группы компаний превышает 410 тысяч квадратных метров – это 20 многоквартирных домов в 8 жилых комплексах.

Рейтинг ЕРЗ присваивается по оценке добросовестности застройщика, рассчитывая специальный индекс от 0 до 5 на основе соблюдения декларируемых сроков ввода жилья – учитывается общая площадь всех объектов и отсутствие переносов сроков сдачи.

«Вершина рейтинга ЕРЗ – это закономерный итог стратегии, в основе которой лежат качество, ответственность и бескомпромиссное соблюдение сроков перед тысячами семей, доверивших свой выбор компании», — подчеркивает девелопер.

АО ГК «Первый Трест»