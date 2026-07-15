Во втором квартале этого года жителям Чувашии вернули 2,5 млн руб. переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям Чувашии вернули 2,5 млн рублей переплаты за услуги ЖКХ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жителям Чувашии вернули 2,5 млн рублей переплаты за услуги ЖКХ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом стали обращения граждан в Госжилинспекцию по поводу завышенных начислений в платежных квитанциях.

За три месяца в ведомство поступило 3 тыс. обращений. Специалисты проверили платежные документы, показания приборов учета и правильность применения тарифов. После чего управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям выдали предписания о перерасчете.

Анна Кайдалова