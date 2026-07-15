Reuters: платежный сервис PayPal могут купить за $53 млрд
Ирландский платежный сервис Stripe и частный инвестфонд Advent International сделали совместное предложение о покупке платежного сервиса PayPal Holdings за $53 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Сами компании пока не комментируют эти сообщения.
По данным Reuters, совместная заявка была подана в начале июля и предполагает, что платежный сервис будет принадлежать Stripe и Advent в равных долях без разделения компании на части. Сумма предложения примерно на 28% превышает биржевую стоимость акций PayPal по итогам вторника.
Если сделка состоится, она станет одной из крупнейших в секторе цифровых платежей за последнее время. Международная электронная платежная система PayPal была основана в конце 1990-х годов. В последние годы она столкнулась с жесткой конкуренцией других платежных сервисов, таких как Apple Pay, Google Pay и собственных банковских приложений для быстрых платежей. Если в 2021 году рыночная капитализация PayPal составляла $360 млрд, то сейчас — $36 млрд. Новый генеральный директор Энрике Лорес проводит масштабную реструктуризацию, но пока видимых результатов не наблюдается.
Слухи о покупке PayPal появляются на фоне усиления конкуренции на рынке цифровых платежей. Ранее в 2026 году рынок сервисов оплаты покупок по частям вырос более чем втрое, достигнув 940 млрд рублей, однако эксперты предсказывают замедление роста из-за ужесточения регулирования. Инвестиционные фонды, такие как KKR, активно участвуют в сделках по приобретению различных подразделений крупных компаний, стремясь упростить портфели активов или усилить свои позиции на рынке. Похожие тенденции наблюдаются в других отраслях, например, в ритейле, где крупные сети, такие как «Лента» и «Магнит», также ведут переговоры о покупке и продаже гипермаркетов для концентрации на определенных форматах и укрепления доли рынка.