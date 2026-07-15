В Ульяновске вынесен приговор по делу о незаконном производстве контрафактного алкоголя на 5 млн рублей

В Ульяновске суд вынес приговор четырем местным жителям за незаконный оборот алкогольной продукции в особо крупном размере. Фигуранты признаны виновными в преступлениях по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 и п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

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Установлено, что преступную группу создали директор ООО «73 регион» и его отец. В производственных зданиях в деревне Протопоповка они выпускали контрафактные водку, коньяк и виски под видом известных марок.

Сбытом продукции стоимостью свыше 5 млн рублей занимались двое других соучастников. Они поставляли товар в различные торговые точки.

Суд назначил всем участникам группы принудительные работы на срок от 1,5 до 3,5 лет с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства. Приговор вступил в силу.

Георгий Портнов