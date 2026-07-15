В Татарстане закрепят полномочия властей при чрезвычайных ситуациях

В Татарстане подготовили законопроект о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, который распределяет полномочия органов власти при ЧС. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета республики.

Согласно законопроекту, раис Татарстана будет принимать решения о введении регионального или межмуниципального уровня чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности и возглавлять республиканскую комиссию по ЧС. Госсовет сохранит полномочия по принятию профильных законов и контролю за их исполнением.

Кабинет Министров республики получит право утверждать правила безопасности на водных объектах, пользования маломерными судами, а также резервировать источники водоснабжения для жителей Татарстана.

Кроме того, документ определяет порядок работы территориальной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации, государственного надзора и финансирования спасательных мероприятий.

Анна Кайдалова