ФСБ заявила о предотвращении теракта на нефтезаводе в Югре

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтяном предприятии в городе Нягань в Югре. Подозреваемый задержан. По версии ведомства, он действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, гражданин России по заданию куратора достал из схрона самодельное взрывное устройство, после этого он попытался скрыться, но его задержали. Правоохранительные органы изъяли бомбу, а также мобильные телефоны. В них, как сообщается, была переписка мужчины с куратором.

Как установили сотрудники ФСБ, мужчина передавал украинским спецслужбам данные об объектах топливно-энергетического комплекса в регионе. На допросе он сказал, что начал переписку с сотрудником украинской разведки в начале года.