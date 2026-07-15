ФСБ заявила о предотвращении теракта на нефтезаводе в Югре
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтяном предприятии в городе Нягань в Югре. Подозреваемый задержан. По версии ведомства, он действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По версии ФСБ, гражданин России по заданию куратора достал из схрона самодельное взрывное устройство, после этого он попытался скрыться, но его задержали. Правоохранительные органы изъяли бомбу, а также мобильные телефоны. В них, как сообщается, была переписка мужчины с куратором.
Как установили сотрудники ФСБ, мужчина передавал украинским спецслужбам данные об объектах топливно-энергетического комплекса в регионе. На допросе он сказал, что начал переписку с сотрудником украинской разведки в начале года.
Задержания по обвинению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб — не единичный случай. Например, в Ярославской области был задержан гражданин, планировавший отравление сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Аналогичные преступления с использованием тайников для взрывчатки и мессенджеров для связи с кураторами пресекались в Москве, Новороссийске, Карелии и Ставропольском крае. В частности, в Москве россиянин планировал взорвать административное здание, а в Новороссийске иностранный гражданин пытался подорвать административное здание и собирал информацию о дислокации кораблей Черноморского флота.
Украинские спецслужбы, включая ГУР и Службу безопасности Украины (СБУ), активно используют интернет-каналы, такие как Telegram и WhatsApp, для вербовки граждан России с целью организации диверсий и терактов. Отмечается, что вербовка проводится с использованием методов телефонного мошенничества, а исполнителям обещают вознаграждение, которое, по данным ФСБ, часто не превышает 30 тыс. рублей. Случаи задержаний уже приводили к приговорам о лишении свободы на сроки от 16 до 22 лет за участие в террористической деятельности. ФСБ также заявляла о том, что украинские спецслужбы сталкиваются с кризисом и вербуют российских пенсионеров для совершения терактов, при этом организаторы могут намереваться сделать из исполнителя смертника, чтобы не платить ему и избавиться от свидетеля. Подобные акции были направлены не только на объекты топливно-энергетического комплекса, но и на объекты Минобороны, железнодорожную инфраструктуру, а также против чиновников и отдельных граждан.