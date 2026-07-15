Уфимскому предпринимателю вынесли приговор за травмы детей на батуте

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор индивидуальному предпринимателю за организацию работы детского батута с нарушением правил безопасности (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, 27 августа 2025 года предприниматель установила на улице Летчиков аттракцион «Надувная горка „Супергерои“» без разрешения Гостехнадзора. Батут не был правильно закреплен, поэтому во время порывов ветра изношенные крепления не выдержали нагрузки: надувной аттракцион оторвался вместе с находившимися на нем детьми. В результате падения двоим детям были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе разбирательства предприниматель признала вину. Она выплатила 300 тыс. руб. в качестве компенсации за причиненный физический вред пострадавшим детям.

Суд приговорил предпринимателя к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Кроме того, суд взыскал 1 млн руб. в пользу потерпевших за моральный вред.

Олег Вахитов