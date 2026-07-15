«Аргентина на этой стадии не вылетала никогда»

Испания вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче с Францией, который проходил на стадионе «Даллас Стэдиум», «Красная фурия» взяла верх в основное время со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Французы считались фаворитами противостояния с Испанией, по крайней мере у букмекеров. Но начало встречи изменило расклад сил. На 20-й минуте ошибся опытный защитник французов Люка Динь. Он, пытаясь играть в мяч, не увидел испанского вундеркинда Ламина Ямаля и попал тому по бедру. Арбитр, не задумываясь, назначил пенальти, который реализовал Микель Оярсабаль.

После этого на ровном месте травму получил центральный защитник французов Вильям Салиба, и его пришлось заменить. В итоге первый тайм Франция проиграла — 0:1. Казалось, что во втором атака команды Дидье Дешама, которая всех так восхищала, сможет что-то сделать, но этого не произошло. Более того, испанцы еще раз поймали соперников на ошибке и забили второй гол.

В этот момент шла 58-я минута. В принципе, время, чтобы вернуться в игру, было, но даже такие монстры нападения, как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, ничего поделать не смогли. Стоит сказать, что Ламин Ямаль забил третий гол, который арбитры не засчитали, усмотрев офсайд. Так что это заслуженная победа Испании, которая сыграет в финале. А вот с кем, станет известно 15 июля в матче Англия—Аргентина.

Противостояние этих команд считается классикой чемпионатов мира, причем скандальной. Знаменитая «рука Бога» Марадоны или удаление Бекхэма после стычки с Диего Симеоне — события, которые не забыть. И предстоящая встреча тоже даст повод для разговоров, уверен комментатор Роман Нагучев:

«Будет скандал, абсолютно в этом уверен. С 1962 года они сыграли пять матчей, скандал был в каждой из этих игр, даже в самой первой, когда еще не было даже политической подоплеки».

Что же касается фаворита, то букмекеры возвели в этот ранг англичан. Но с таким раскладом согласны далеко не все. Еще бы, ведь Аргентина на этой стадии не вылетала никогда, а британцы не выходили в финал с далекого 1966 года. И все же шансов у команды Томаса Тухеля чуть больше. Причины объяснил комментатор Александр Аксенов:

«Аргентина все-таки оказалась той командой, которая вроде бы побеждает, но не демонстрирует этой монументальности. Поэтому я думаю, что англичане вполне могут Аргентину выбить, потому что команда хорошо выстроена, плюс у нее есть Беллингем и Кейн, которые проводят классный турнир. Так что в этой игре я все-таки ставлю на победу Англии со счетом 2:1».

Единственное, в чем сходятся прогнозисты, так это в результативности матча Англия—Аргентина. Все-таки Лионель Месси и Гарри Кейн, а также примкнувший к ним Джуд Беллингем, свое слово должны сказать, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Будет, как говорят иногда футболисты, рубилово. В матче Аргентины и Англии нулевые результаты просто невозможны, потому что команды умеют атаковать, знают, как это делать, и никакая оборона эти сборные не смущает».

Матч Англия—Аргентина начнется 15 июля в 22:00. К счастью, эту встречу можно будет увидеть на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» совершенно бесплатно.

Владимир Осипов