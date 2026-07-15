Более 5 млн яиц из Оренбуржья экспортировали в Ирак с начала года

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области с начала 2026 года проконтролировало более 62 тыс. т товаров, отправленных на экспорт. Данные накануне опубликовали на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основной объем поставок пришелся на корма растительного происхождения и комбикорма: их было вывезено 62 тыс. т. Продукция направлялась в Иран, Узбекистан, Латвию и Китай. Помимо этого, из региона экспортировали 46,9 т рыбы в Германию, 9,1 т меда — в Азербайджан, а также 5,2 млн инкубационных куриных яиц — в Ирак.

Вся продукция перед отправкой прошла лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории. Проверки подтвердили соответствие товаров требованиям стран-импортеров. На каждую партию оформлены ветеринарные сертификаты.

Яна Вежлева