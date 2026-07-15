Рынок уравнивает зарплатный рейтинг

Дисбаланс окладов старых и новых сотрудников сокращается даже среди топов. На этот тренд обращают внимание опрошенные “Ъ FM” рекрутеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Руководители со стажем от года получают в среднем почти 200 тыс. руб. Это на 25 тыс. больше, чем у их коллег, кто лоялен компании свыше пяти лет, подсчитали аналитики Росстата. Среди рядовых специалистов разрыв может достигать 30%, рассказали “Ъ FM” представители бизнеса. Насмотренность перевесила стаж, теперь даже за опыт не готовы переплачивать, замечает управляющий партнер «АРС Селекшн» Ольга Петрова:

«Идет падение зарплат. На последних конференциях мы как раз обсуждали те позиции, которые нужно было перекупать в какой-то момент. А сейчас решили, что сотрудники, которые работают уже давно, должны знать, на какие деньги мы привлекли новых специалистов. Зачастую по ряду позиций проще нанять человека со стороны: это дешевле, чем поднимать зарплату старым».

Выравнивание окладов пока работает только в теории, отсюда и высокий уровень недоверия к руководству. Почти 60% россиян, как показывает соцопрос SuperJob, добиваются повышения зарплаты, угрожая увольнением. Но это негативный сценарий, предупреждает президент компании Finn Flare Ксения Рясова:

«Каждый день кто-то пишет из знакомых — просит помочь найти работу. Нанять людей с рынка дешевле, чем содержать сотрудников, которым ты поднимал зарплату в 2024-2025 годах. Сотрудница, которая проработала в компании 25 лет, пришла ко мне и рассказала, что у нее есть крупный оффер. Я подписала ее заявление об уходе. А на следующий день она вернулась в слезах и призналась, что не хочет уходить. Тогда я предложила поговорить без угроз. В итоге мы перестроили ее работу, расшили круг ответственности и повысили ставку.

Самая главная мотивация оставаться в компании — это коллектив: если он токсичный, никакие деньги не спасут».

План «хочешь зарабатывать больше — меняй компанию» тоже больше не работает: можно вообще остаться без оффера, ведь соискателей становится больше, чем вакансий. Но есть исключения, добавляет управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Если мы говорим, например, про антикризисных управляющих, здесь по-прежнему сохраняется рынок работника. Зарплата среднего уровня руководителя по продажам, играющего тренера, 2-3 года назад была в районе 250-300 тыс. руб. без премиальной части. Сейчас она выросла до 450-500 тыс. руб. в месяц. Но только в том случае, если он поменял компанию».

А вот если такого менеджера будут удерживать, то предложат максимум 20-30% сверх оклада, добавляют собеседники “Ъ FM”. Рядовым сотрудникам такой индексации ожидать не стоит. Чтобы снизить уровень негатива команды, пора менять зарплатную сетку, говорит директор по стратегии консалтинговой компании «АРБ Про» Роман Копосов:

«Зарплата человека рано или поздно становится известна. Когда приходит новый специалист со ставкой на 30-40% выше, это сразу вызывает недовольство внутри коллектива. Поэтому нужно иметь единую тарифную сетку, привязываться к твердым KPI, которые могут быть выше рынка, но не переплачивать за звезд. Рынок будет смещаться к позициям, равным для всех. Но в очень кризисных условиях главное — стратегически мотивировать людей на целевые показатели, которые нужны в бизнесе, либо в росте продаж, либо во внутренней эффективности».

Собственники бизнеса ставят слишком амбициозные планы, делятся управленцы.

Ситуация на рынке труда остается напряженной, как и в экономике. Главная причина — несоответствие профилей соискателей требованиям работодателей. По данным hh.ru, сейчас на одну вакансию приходится девять резюме. Так что рассчитывать на ощутимое повышение зарплат пока не приходится.

Аэлита Курмукова