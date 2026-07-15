Запуск добычи угля на Сырадасайском месторождении сдвинули на 2029 год

Реализация проекта по освоению Сырадасайского угольного месторождения в Красноярском крае сдвинута на четыре года — до 2029-го вместо запланированного ранее 2025-го. Инвестиции в проект, который также подразумевает строительство морского порта «Енисей», выросли и на сегодняшний день оцениваются в 58,1 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на кабмин.

Согласно стратегии развития Сибирского федерального округа, утвержденной в октябре 2023 года, плановый объем вложений составлял 33,8 млрд руб. В то же время оператор проекта «Северная звезда» оценивал необходимые инвестиции в 45 млрд руб. Таким образом плановые затраты выросли на 29%-72%.

Сырадасайское месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон (Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края). Его ресурсы оцениваются в 5 млрд т. Предполагается, что ежегодно здесь будут добывать около 10 млн т угля.

Лолита Белова