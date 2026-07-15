В Бавлинском районе Татарстана выявили курган бронзового века
В Татарстане в перечень выявленных объектов культурного наследия включили «Одиночный курган 1 у поселка Новозареченск» в Бавлинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.
В Бавлинском районе Татарстана выявили курган бронзового века
Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране ОКН
По оценке специалистов, археологический памятник относится к эпохе бронзы и представляет ценность для изучения материальной культуры народов, населявших территорию современного Татарстана в III–II тысячелетиях до нашей эры.
Для объекта утверждены границы и режим охраны. На его территории запрещена хозяйственная деятельность, за исключением археологических исследований.