В Татарстане в перечень выявленных объектов культурного наследия включили «Одиночный курган 1 у поселка Новозареченск» в Бавлинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бавлинском районе Татарстана выявили курган бронзового века

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране ОКН В Бавлинском районе Татарстана выявили курган бронзового века

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране ОКН

По оценке специалистов, археологический памятник относится к эпохе бронзы и представляет ценность для изучения материальной культуры народов, населявших территорию современного Татарстана в III–II тысячелетиях до нашей эры.

Для объекта утверждены границы и режим охраны. На его территории запрещена хозяйственная деятельность, за исключением археологических исследований.

Анна Кайдалова