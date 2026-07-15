В Забайкалье начали выдавать QR-коды для АЗС только через мессенджер «Макс»

Власти Забайкальского края начали тестировать внедрение QR-кодов на АЗС, чтобы создать систему электронной очереди для водителей. Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, систему сначала опробуют на одной из станций в Чите.

Из заявления ведомства в «Максе» следует, что водители смогут получить коды только через национальный мессенджер. «Схема получения QR- кода будет осуществляться в мессенджере MАХ. Это удобно, ведь позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах», — указано в сообщении. Второй аргумент — возможность избежать перепродажи QR-кодов, так как все разрешения на заправку топливом привязываются к учетной записи в «Макс». Также отмечается, что система позволит «обеспечить честное распределение топлива» среди населения.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов подтвердил, что QR-коды можно будет получить только в нацмессенджере: «Сначала надо зарегистрироваться в специальном боте "Топливо 75" в МАХ, подать заявку на следующий день, выбрать временной слот и вид топлива на АЗС... Если вы успешно заправились, через шесть дней можно будет снова запросить QR-код».

О планах ввести электронную очередь на АЗС губернатор сообщил в начале июля. Он рассказывал, что региональные власти работают «над сервисом, нормативно-правовыми актами, которые помогут в регулировании очередей». Сегодня глава региона уточнил, что «заправки с живой очередью тоже останутся».

Влад Никифоров, Иркутск