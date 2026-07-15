В Забайкалье начали выдавать QR-коды для АЗС только через мессенджер «Макс»
Власти Забайкальского края начали тестировать внедрение QR-кодов на АЗС, чтобы создать систему электронной очереди для водителей. Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, систему сначала опробуют на одной из станций в Чите.
Из заявления ведомства в «Максе» следует, что водители смогут получить коды только через национальный мессенджер. «Схема получения QR- кода будет осуществляться в мессенджере MАХ. Это удобно, ведь позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах», — указано в сообщении. Второй аргумент — возможность избежать перепродажи QR-кодов, так как все разрешения на заправку топливом привязываются к учетной записи в «Макс». Также отмечается, что система позволит «обеспечить честное распределение топлива» среди населения.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов подтвердил, что QR-коды можно будет получить только в нацмессенджере: «Сначала надо зарегистрироваться в специальном боте "Топливо 75" в МАХ, подать заявку на следующий день, выбрать временной слот и вид топлива на АЗС... Если вы успешно заправились, через шесть дней можно будет снова запросить QR-код».
О планах ввести электронную очередь на АЗС губернатор сообщил в начале июля. Он рассказывал, что региональные власти работают «над сервисом, нормативно-правовыми актами, которые помогут в регулировании очередей». Сегодня глава региона уточнил, что «заправки с живой очередью тоже останутся».
Введение электронной очереди и QR-кодов для заправки топливом через мессенджер «Макс» в Забайкалье происходит на фоне аналогичных инициатив в других регионах России и масштабного внедрения «Макса» в государственные и общественные сферы. Мессенджер позиционируется как безопасная альтернатива зарубежным платформам, и его развитие поддерживается на государственном уровне. Так, власти Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии и Свердловской области уже переводят на «Макс» органы государственной власти, образовательные учреждения и коммуникации в сфере ЖКХ.
В целом, мессенджер «Макс» активно внедряется в различные сферы жизни, включая использование для проверки возраста при покупке товаров с ограничениями, возможность создания цифрового ID на основе данных с «Госуслуг», а также для проверки легальности перевозчиков такси. Эти инициативы, как и в Забайкалье, направлены на централизацию и цифровизацию различных услуг через отечественную платформу. Однако, существуют опасения относительно кибербезопасности и доверия пользователей к новому сервису, а также отмечались случаи использования «Макса» мошенниками.