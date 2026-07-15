Самолет Ан-24 вернулся в аэропорт Тюмени из-за неисправности

Самолет Ан-24 авиакомпании «А247», следовавший из Тюмени в Белоярский, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала неправильная работа силовой установки. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел около 9:00 (7:00 мск). Посадка прошла штатно. Прокуратура проверит, соблюдал ли авиаперевозчик требования по техобслуживанию, предполетной подготовке самолета и действиям экипажа. Также ведомство пообещало проконтролировать соблюдение прав пассажиров рейса.