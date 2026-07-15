ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признано организацией высокой социальной эффективности

По итогам 2025 года нефтяники ЛУКОЙЛа в Пермском регионе стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» показало лучшие результаты в организации работы по охране труда, сокращению производственного травматизма и профзаболеваемости, а также по развитию соцпартнерства. Лучшими признаны также условия для семейных работников и меры поддержки многодетных родителей. Наряду с этим нефтедобытчики стали призерами в номинациях «За развитие кадрового потенциала» и «За формирование здорового образа жизни».

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Конкурс, который проводится в Пермском крае уже 25 лет, объединяет организации всех видов экономической деятельности. Основной задачей конкурса является выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях. В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие более ста предприятий.

ООО "Лукойл-Пермь"