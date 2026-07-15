Руководитель РО «Новых людей» в Хакасии будет баллотироваться в Госдуму

«Новые люди» примут участие в выборах депутата Госдумы РФ от Хакасского одномандатного округа №40. Соответствующие документы представил в избирательную комиссию региона выдвинутый партией Иван Мисюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Мисюк является секретарем регионального отделения (РО) «Новых людей». Он работает директором по региональному развитию благотворительного фонда охраны окружающей среды «Экосфера», говорится в сообщении избиркома.

По данным ГАС «Выборы», число претендентов в этом одномандатном округе достигло пяти. В их числе также самовыдвиженцы Игорь Арчимаев, Василий Зуденко и Евгений Скотченко, а также вице-спикер верховного совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов.

Выдвижение кандидатов в одномандатных округах в Госдуму РФ завершится 22 июля.

Валерий Лавский