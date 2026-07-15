В Рубцовске установили график заправки на АЗС «Роснефть» по номерам автомобилей

На территории Рубцовска, третьего по численности населения города Алтайского края, ввели график заправки на АЗС НК «Роснефть» по номерам автомобилей. Кроме того, установлен запрет на продажу ГСМ в канистры без особого распоряжения, сообщил глава города Игорь Башмаков в своем канале в «Максе».

«Вводится график заправки по первой цифре государственного номерного знака»,— уточнил господин Башмаков. В понедельник, согласно распоряжению мэра, допускается заправка автомобилей с первыми цифрами 0 и 1, во вторник — 2 и 3, в среду — 4 и 5, в четверг — 6 и 7, в пятницу — 8 и 9. В субботу ГСМ будут продавать владельцам авто по четным цифрам государственного номерного знака транспортного средства, в воскресенье — по нечетным.

Как писал «Ъ-Сибирь», 9 июля Игорь Башмаков сообщил о предстоящем создании муниципального штаба по топливообеспечению. Тогда же стало известно о том, что местные власти рассматривают возможность введения ограничений на заправку по четным и нечетным номерам автомобилей.

Александра Стрелкова