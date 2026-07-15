В Оренбуржье из-за июньских ливней 413 домов подлежат ремонту, 18 — признаны утраченными

В Оренбургской области после июньских ливней обследовано более 1200 жилых домов. Ремонту подлежат 413 домов, 18 — признаны утраченными. Из резервного фонда жителям направят средства на проведение капремонта и на приобретение нового жилья. Об этом сообщает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, специалисты минстроя совместно с министерством цифрового развития прорабатывают форму и порядок приема заявлений. Их можно будет подать в электронном виде.

Пострадавшие от непогоды также продолжают получать социальные выплаты. Единовременная матпомощь одобрена более чем 1,3 тыс. жителей Бугуруслана и Бугурусланского района. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости одобрена порядка 620 заявителям. В рамках заседания правительства принято постановление о дополнительном финансировании на эти цели, оно пойдет на выплаты оставшимся пострадавшим.

Руфия Кутляева