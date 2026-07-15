В Удмуртии осудят пару за заключение фиктивных договоров на 43 млн рублей

Полицейские Глазова задержали супружескую пару, похитившую более 43 млн руб. с помощью лизинговых сделок. Об этом сообщает «МВД Медиа». В отношении 46-летней руководительницы филиала лизинговой компании и 37-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что в марте 2025 года фигурантка «с целью хищения денег» предложила знакомому руководителю сельхозпредприятия арендовать прицеп, который есть у ее сожителя. Она уговорила его заключить договоры финансовой аренды на оборудование и пообещала передать ему права собственности на него. Лизинговая компания перевела 24 млн руб. на счета фирмы сообщника для покупки техники.

«При этом злоумышленники изначально не собирались ничего поставлять, а полученные деньги просто похитили и потратили на свое усмотрение»,— говорится в сообщении.

Кроме того, оперативники установили, что в то же время по аналогичной схеме подельники заключили еще один фиктивный договор лизинга с другим предприятием. Так они получили около 19 млн руб.

Деятельность «криминального дуэта» пресекли сотрудники полиции. Сейчас фигуранты находятся под домашним арестом.