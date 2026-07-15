США обложат пошлинами канадские грибы

Министерство торговли США опубликовало предварительное решение по антидемпинговым пошлинам, предложив ввести тариф в размере 8,26% на импорт свежих канадских грибов. В отношении трех отдельных канадских производителей предлагается установить индивидуальные пошлины в диапазоне от 2% до 11,8%, сообщает CTV News.

Канадское телевидение уточняет, что с января этого года американское ведомство ведет антидемпинговое расследование в отношении канадской грибной отрасли по жалобе местной Коалиции за справедливую торговлю свежими грибами. Коалиция настаивала на введении тарифов до 44%. Кроме того, в мае США уже обложили канадские грибы отдельной компенсационной пошлиной в размере 2,84% из-за обвинений в получении производителями незаконных госсубсидий. Канадская сторона эти обвинения отрицает.

Представители канадской профильной ассоциации Mushrooms Canada заявляют о необоснованности претензий. Генеральный директор организации Райан Коэслаг отметил, что новые ставки «отражают особенности американского антидемпингового законодательства», а не коммерческие реалии североамериканского рынка. По его словам, простое сравнение средних цен в США и Канаде показало бы полное отсутствие демпинга.

Влад Никифоров