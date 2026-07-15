Минобороны России отчиталось о новых ударах по украинским портам

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российские войска регулярно наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, подчеркивая их роль в обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ) грузами военного назначения и горюче-смазочными материалами. Эти удары являются частью более широкой кампании, направленной на объекты военно-промышленного комплекса Украины, транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также места производства и хранения беспилотников. Цели атак включают предприятия, разрабатывающие и производящие ракеты и БПЛА, военные аэродромы, ремонтные базы вооружения и военной техники, а также склады с оружием и боеприпасами.

Заявленные цели этих ударов обычно включают поражение объектов, используемых в интересах ВСУ, и ослабление их военного потенциала. Удары часто наносятся в ответ на действия Украины, которые российское Минобороны называет «террористическими атаками» по гражданским объектам в России. Для атак применяются различные виды вооружений, включая высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, беспилотники, а также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Такие удары фиксировались с конца 2025 года по настоящее время и направлены на ключевые элементы, обеспечивающие боеспособность украинских войск. Помимо портов, под удар попадали объекты топливно-энергетического комплекса и места дислокации украинских формирований и иностранных наемников.