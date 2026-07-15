Количество торговых точек, в которых можно снять наличные, увеличилось в Прикамье на 7%

Снять наличные с банковской карты при покупке в магазине или на АЗС можно в 1718 торгово-сервисных предприятиях региона. За год их количество увеличилось на 7%. Количество населенных пунктов в Пермском крае, где предоставляется услуга «наличные на кассе», выросло за год до 563 (+8%). Такие данные приводит отделение Банка России по Пермскому краю.

«Увеличение числа торговых точек, где предоставляется сервис «наличные на кассе», способствует повышению доступности финансовых услуг в Прикамье. Услуга очень востребована в сельской местности, а также в отдаленных и малонаселенных территориях, где нет отделений банков и банкоматов, но у людей есть потребность в наличных деньгах. Сегодня этот сервис доступен во всех муниципальных образованиях региона», — отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Напомним, услуга «наличные на кассе» дает возможность покупателю снять со своей банковской карты в день до 5 тыс. руб., в месяц — не более 30 тыс. руб. Комиссия за снятие денег отсутствует, при этом плату может взимать банк, который выпустил карту.