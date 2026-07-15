Миллиардеры в США стали чаще покупать целые кварталы вместо отдельных домов

На рынке ультрапремиальной недвижимости в США зафиксирован новый тренд: вместо покупки отдельных вилл миллиардеры все чаще скупают соседние участки для создания масштабных закрытых резиденций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет компании Coldwell Banker. Для описания нового явления газета использует термин «Лэндмаксинг» (Landmaxxing) — стремление максимально расширить свои земельные владения через покупку дополнительных площадей.

Согласно отчету, «лэндмаксинг» стал главным двигателем рынка недвижимости премиум-класса — за первые пять месяцев 2026 года число запросов на покупку элитной недвижимости в США выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Спрос на участки под застройку увеличился на 97% в годовом выражении, а интерес к частным островам и поместьям вырос более чем в два раза.

По словам агента Coldwell Banker Realty Дэнни Херцберга, состоятельные покупатели часто выкупают соседние земли под жилье для персонала, разбивку садов или причалы. Например, Патрик Довиджи, основатель экологической компании Green For Life, в прошлом году отдал за три участка у воды почти $49 млн. Там он строит спортзал, спа-комплекс и корт для падел-тенниса. Кроме того, как отмечает брокер, покупка соседних домов помогает клиентам «отгородиться от соседей».

Сверхбогатые также используют «лэндмаксинг» для диверсификации своих накоплений. «Сейчас это гораздо более востребовано, чем один дом площадью 4 тыс. кв. м. Для одних это вопрос приватности и безопасности. Для других — защита от инфляции»,— сказал господин Херцберг.

Известными приверженцами «лэндмаксинга» WSJ называет инвестора-миллиардера Кена Гриффина, владельца Amazon Джеффа Безоса, а также основателя Oracle Ларри Эллисона.