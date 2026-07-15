Палата представителей США проголосовала за переход на постоянное летнее время

Палата представителей США 14 июля проголосовала за принятие законопроекта о введении круглогодичного летнего времени по всей стране. За принятие инициативы проголосовали 308 конгрессменов, против — 117, сообщает CNN.

Теперь законопроект будет направлен в Сенат для утверждения, где его шансы считаются неоднозначными. Сторонники утверждают, что постоянное летнее время имеет множество преимуществ, включая снижение сезонной депрессии, наращивание развлекательной и экономической активности, а также сокращение вечерней преступности. Однако противники говорят, что это может иметь негативные последствия, особенно для фермеров.

Президент США Дональд Трамп поддерживает инициативу. «Пора людям перестать беспокоиться о часах, не говоря уже обо всей работе и деньгах, которые тратятся на это нелепое, проводимое дважды в год мероприятие»,— заявлял президент, когда закон получил одобрение комитета по энергетике и торговле Палаты представителей в мае этого года.

Конгресс ранее пытался ввести постоянное летнее время, приняв соответствующий закон в 1974 году, когда США переживали энергетический кризис. Однако законодатели быстро отменили это решение из-за его крайней непопулярности у граждан. В 2022 году Сенат принял вариант законопроекта о переходе на летнее время, но он не был вынесен на голосование в Палате представителей. Неудачей также закончилась и попытка принятия в 2025 году.

Влад Никифоров