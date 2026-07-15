УК «Разрез Бейский» планирует построить АБК в Алтайском районе Хакасии

ООО «Угольная компания “Разрез Бейский”» планирует строительство административно-бытового комплекса (АБК) в Алтайском районе Хакасии. Это следует из проекта закона о переводе пяти участков сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

Законопроект, внесенный правительством региона, размещен на сайте верховного совета Хакасии. Согласно пояснительной записке министерства имущественных и земельных отношений, разрез обратился с ходатайством о переводе участков общей площадью 38,6 га на территории Аршановского сельсовета.

«Заинтересованное лицо приложило заключение администрации Алтайского района Республики Хакасия от 27.02.2026 №154, согласно которому иные варианты размещения административно-бытового комплекса на территории Аршановского сельсовета… отсутствуют»,— отмечается в пояснительной записке.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце 2021 года компания «Коулстар» Эдуарда Худайнатова зарегистрировала в Хакасии ООО «Угольная компания “Разрез Бейский”» с уставным капиталом 3 млрд руб.

Валерий Лавский