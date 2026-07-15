В Прикамье вырос спрос на зарядные станции для электромобилей

В Пермском крае увеличилось потребление электроэнергии на зарядных станциях для электромобилей и гибридных машин. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал директор «Корпорации ПСС» Александр Редекоп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По его словам, о быстро растущем спросе на электроэнергию говорят данные зарядных станций. Так, за первый месяц лета терминалы корпорации ПСС (принадлежат АО «ППМТС “Пермснабсбыт”»), расположенные более чем в 70 регионах России, продали 214 МВт электроэнергии — вдвое больше, чем в мае.

Как отметил Александр Редекоп, несколько месяцев назад рост сбыта был заметен только на юге страны, в начале лета он поднялся во всех территориях присутствия компании, в том числе в Прикамье. Кроме того, господин Редекоп отметил рост запросов от желающих приобрести зарядные станции.

АО «ППМТС “Пермснабсбыт”» зарегистрировано в декабре 1999 года в Перми, специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. В 2025 году выручка компании снизилась на 20,7% — до 2,747 млрд руб., чистая прибыль при этом упала на 95,5% — до 21,8 млн руб.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Пермском крае работает более ста зарядных станций. Терминалы есть в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Осе и Орде. Ими управляют такие провайдеры, как «Корпорация ПСС», “Punkt E” и «РусГидро».

Напомним, спрос на машины на альтернативном топливе вырос на фоне проблем с поставками бензина. Ранее представители ПАО «ЛУКОЙЛ» на заседании регионального оперативного штаба сообщили об увеличении поставок топлива на АЗС Прикамья. По словам нефтяников, работа с поставщиками, дополнительные поставки и перестройка логистики позволили увеличить запасы горючего.