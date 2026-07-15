Челябинские двигатели установят на московские трамваи

НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») заключила соглашение о сотрудничестве с «ПК Транспортные системы», которая является основным поставщиком трамваев для Москвы. Документ был подписан на международной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.

Соглашение предусматривает поставки тяговых асинхронных электродвигателей ТАЭД7 для производства подвижного состава. По данным производителя, челябинские агрегаты отличаются повышенной мощностью при меньших габаритах по сравнению с аналогами. В перспективе НПО «Электромашина» намерено полностью закрыть потребности партнера в силовом электрооборудовании для трамваев и электробусов.

Евгений Рыженьков