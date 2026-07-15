Пермский «Молот» сможет войти в КХЛ после завершения стройки ледовой арены

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал в интервью ТАСС причины, по которым «Молот» пока не имеет формальной возможности выступать в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хоккейный клуб «Молот» Фото: Хоккейный клуб «Молот»

Глава Прикамья пояснил и то, что сначала нужно решить вопрос соответствия спортивной инфраструктуры уровню лиги. «Пока в Перми арены на девять тысяч (мест.— «Ъ-Прикамье») нет. Да, идет строительство. И когда арена появится, то надо будет обсуждать с руководством команды, готов ли «Молот» входить в лигу и демонстрировать достойные результаты»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.

По его словам, вступлению в КХЛ должен предшествовать большой анализ. «Чтобы приступить к поиску спонсора или генерального партнера, я должен быть уверен, что состав не подведет. Хотя уверен, что все болельщики хотели бы видеть «Молот» в КХЛ, и я бы этого хотел, но надо быть реалистами. В один момент этого не произойдет, но стремиться к этому надо»,— сказал глава региона.

В настоящий момент «Молот» выступает во Всероссийской хоккейной лиге. В последний раз пермский клуб попадал в элиту в 2006 году, но покинул Суперлигу по итогам сезона, в том числе из-за проблем с финансированием.