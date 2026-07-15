США расширили санкции против Ирана

США ввели дополнительные санкции против Ирана. В санкционный список были включены десять физических лиц, 24 компании и 20 судов, сообщил американский Минфин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Большинство компаний, попавших под ограничения, специализируются на морских перевозках. Среди попавших в перечень судов числятся сухогрузы, контейнеровозы и танкеры-химовозы. Под санкции также попал предприниматель из Тегерана Али Рахбармадани, который, по сведениям американской стороны, имеет российско-иранское гражданство.

Новые санкции направлены на разрушение сети незаконных перевозок и пресечение схем обхода санкций, организованных иранским бизнесменом Мохаммадом Хоссейном Шамхани, уточняет ведомство. «Иранский режим выживает за счет обмана, и сеть Шамхани является одним из его самых прибыльных двигателей»,— сказал министр финансов Скотт Бессент.

Из-за связи с этой сетью под санкции США попали более 200 физических лиц, организаций и судов, уточняет ведомство. В обновленном списке фигурируют граждане Ирана, России, Дании, Италии, Индии и Великобритании.