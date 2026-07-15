Цена литра бензина АИ-98 в Туве выросла более чем на 30 руб. за пять дней

Резкий рост цен на ГСМ произошел в Туве в период с 9 по 14 июля. Это следует из сообщения республиканской службы по тарифам.

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По подсчетам службы, цена бензина марки АИ-95 за эти пять дней поднялась на 10,22 руб. за литр, АИ-92 — на 7,78 руб. Наибольший рост — на 30,71 руб. за литр — зафиксирован для АИ-98.

Средняя цена АИ-98 в Республике Тыва на 14 июля превысила 155 руб. за литр, АИ-95 — 127 руб., АИ-92 — 118 руб. Дизельное топливо реализуется в среднем по цене 128 руб. за литр.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня глава Тувы Владислав Ховалыг обратился к российскому вице-премьеру Александру Новаку и компании «Роснефть» с просьбой о поддержке региона поставками ГСМ.

Валерий Лавский