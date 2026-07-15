На аукционе в США продали скелет тираннозавра за рекордные $50 млн

На аукционе Sotheby's за рекордные $50,13 млн продали окаменелости одного из самых крупных когда-либо найденных тираннозавров, сообщает CNN. Оценочная стоимость лота составляла от $20 млн до $30 млн. Предыдущий рекорд принадлежал скелету стегозавра по кличке Апекс, который в 2024 году купил миллиардер Кен Гриффин за $44,6 млн.

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Скелет длиной 11,5 м и высотой 3,8 м получил имя Гас — в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого и велись раскопки. Возраст найденных останков оценивается примерно в 67 млн лет. Скелет насчитывает 183 оригинальных костных элемента — это около 61% сохранности по количеству костей (или 75–80% по массе). Череп динозавра сохранен на 82%. В скелете присутствуют редчайшие элементы, включая вилочковую кость, полный таз и обе стопы. При этом на костях видны следы от укусов и заживших при жизни переломов.

Палеонтологи традиционно предупреждают, что попадание подобных находок в закрытые коллекции фактически делает их потерянными для академического сообщества, отмечает CNN. Научные журналы не публикуют исследования объектов из частных коллекций, поскольку другие ученые не могут получить к ним доступ для проверки результатов.