Сенат США заблокировал оборонный бюджет на $1,15 трлн
Сенат США на процедурном голосовании заблокировал «мегазаконопроект» об ассигнованиях на национальную оборону на сумму $1,15 трлн, передают Politico и The Hill. В поддержку документа выступило 50 сенаторов против — 46. Для продвижения документа требовалось 60 голосов.
Обычно рассмотрение подобных оборонных законопроектов не вызывает острых разногласий в Сенате. В последний раз процедурное голосование по оборонному бюджету одна из партий блокировала в 2010 году. Сейчас демократы отказываются поддержать законопроект, пока Конгресс не согласится установить жесткие ограничения для президента США Дональда Трампа, касающиеся его возможностей продолжать военную операцию против Ирана. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что этот документ лишь затягивает войну и покрывает коррупцию. Республиканцы же сочли действия демократов политическими играми вокруг национальной безопасности США.
Законопроект предусматривает выделение $1,1 трлн Пентагону, $41 млрд Министерству энергетики на управление ядерным арсеналом страны и еще $11 млрд на другую деятельность, связанную с обороной. Документ также включает индексацию денежного довольствия военнослужащих на 3,6% и инвестиции в образование, жилье, здравоохранение и уход за детьми для семей военных. В законопроект также заложены расходы на развитие технологий БПЛА и масштабные проекты в судостроении.
Спор из-за документа предвещает очередной шатдаун американского правительства, пишет Politico. Если стороны не придут к соглашению, то он может наступить уже в октябре.
Неспособность Сената США принять оборонный бюджет из-за разногласий между демократами и республиканцами по вопросу ограничений на военную операцию против Ирана отражает более широкий и давний конфликт между ветвями власти. Демократы в Сенате пытались ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана как минимум десять раз, начиная с конца февраля 2026 года, когда Трамп единолично принял решение о начале военных действий без одобрения Конгресса. Эти попытки варьировались от символических резолюций до законопроектов, требующих согласия Конгресса на любые военные действия против Ирана, но большинство их провалилось, поскольку не набирали необходимого количества голосов.
Эта напряженность между администрацией президента и Конгрессом по поводу контроля над военными операциями характерна для внешней политики США. Хотя Сенат и Палата представителей в июне 2026 года все же одобрили резолюцию по военным полномочиям, блокирующую действия американских военных против Ирана, сам Дональд Трамп тогда назвал её «бессмысленной и несвоевременной», обвинив законодателей в том, что они «оказывают помощь и поддержку» Ирану. В то же время Белый дом заявил о нежелании исполнять эту резолюцию. При этом администрация США запросила у Конгресса финансирование в размере 1,5 триллиона долларов на оборону, что на 50% больше текущего года, а Пентагон дополнительно запросил 80 миллиардов долларов на покрытие военных расходов в Иране.
Сложившаяся ситуация также связана с проблемой "шатдауна" – приостановки работы правительства. В последние годы шатдауны стали обычным явлением из-за неспособности договориться по бюджетным вопросам, особенно когда одна из партий использовала бюджет как рычаг давления. Например, в 2025 году шатдаун длился 43 дня, став самым продолжительным в истории США, из-за разногласий по поводу субсидий на медицинские страховки. Даже когда сенаторы договаривались о временном финансировании, это зачастую приводило к повторному кризису, поскольку компромиссные варианты бюджета тяжело продвигались.
В целом, конфликт вокруг оборонного бюджета демонстрирует глубокие разногласия между Демократической и Республиканской партиями, особенно по вопросам внешней политики и национальных приоритетов. Эти разногласия не только затягивают утверждение важнейших финансовых документов, но и могут привести к непредсказуемым последствиям для работы правительства и проведения военных операций.