Сенат США заблокировал оборонный бюджет на $1,15 трлн

Сенат США на процедурном голосовании заблокировал «мегазаконопроект» об ассигнованиях на национальную оборону на сумму $1,15 трлн, передают Politico и The Hill. В поддержку документа выступило 50 сенаторов против — 46. Для продвижения документа требовалось 60 голосов.

Обычно рассмотрение подобных оборонных законопроектов не вызывает острых разногласий в Сенате. В последний раз процедурное голосование по оборонному бюджету одна из партий блокировала в 2010 году. Сейчас демократы отказываются поддержать законопроект, пока Конгресс не согласится установить жесткие ограничения для президента США Дональда Трампа, касающиеся его возможностей продолжать военную операцию против Ирана. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что этот документ лишь затягивает войну и покрывает коррупцию. Республиканцы же сочли действия демократов политическими играми вокруг национальной безопасности США.

Законопроект предусматривает выделение $1,1 трлн Пентагону, $41 млрд Министерству энергетики на управление ядерным арсеналом страны и еще $11 млрд на другую деятельность, связанную с обороной. Документ также включает индексацию денежного довольствия военнослужащих на 3,6% и инвестиции в образование, жилье, здравоохранение и уход за детьми для семей военных. В законопроект также заложены расходы на развитие технологий БПЛА и масштабные проекты в судостроении.

Спор из-за документа предвещает очередной шатдаун американского правительства, пишет Politico. Если стороны не придут к соглашению, то он может наступить уже в октябре.