Прокуратура ЕС начала расследование из-за выплат миллионов евро холдингу премьера Чехии

Европейская прокуратура поручила чешской полиции расследовать законность субсидий, которые выделялись компаниям, входящим в состав агрохимического гиганта Agrofert, сообщает Politico. Этот холдинг был основан премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Дело передано в Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.

Прокуроры проверяют законность выплат из европейского бюджета, которые осуществлялись в период прошлых полномочий Бабиша на посту главы правительства, когда, по данным судов и Еврокомиссии, политик сохранял контроль над компанией в нарушение правил о конфликте интересов. Поводом для разбирательства послужило обращение чешской оппозиции, поданное в феврале.

Оппоненты господина Бабиша указывают на бездействие властей, которые не стали взыскивать с холдинга ранее полученные деньги, несмотря на подтвержденный конфликт интересов. Чтобы продолжить получать финансирование от ЕС, премьер Чехии передал Agrofert в доверительный фонд, однако инициаторы разбирательства полагают, что он мог сохранить скрытый контроль над активами. В самом холдинге Agrofert обвинения отвергают и утверждают, что все средства распределялись в соответствии с законом.

Портал Seznam Zpravy со ссылкой на финансовую отчетность холдинга сообщал, что в 2024 году Agrofert получила субсидии на сумму 1,672 млрд крон. В основном эти средства предназначались для обеспечения текущей операционной деятельности, прежде всего в сфере сельского хозяйства. В 2023-м ей выделили около 2,18 млрд крон.