Прокуратура ЕС начала расследование из-за выплат миллионов евро холдингу премьера Чехии
Прокуратура ЕС начала расследование из-за субсидий холдингу премьера Чехии
Европейская прокуратура поручила чешской полиции расследовать законность субсидий, которые выделялись компаниям, входящим в состав агрохимического гиганта Agrofert, сообщает Politico. Этот холдинг был основан премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Дело передано в Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.
Прокуроры проверяют законность выплат из европейского бюджета, которые осуществлялись в период прошлых полномочий Бабиша на посту главы правительства, когда, по данным судов и Еврокомиссии, политик сохранял контроль над компанией в нарушение правил о конфликте интересов. Поводом для разбирательства послужило обращение чешской оппозиции, поданное в феврале.
Оппоненты господина Бабиша указывают на бездействие властей, которые не стали взыскивать с холдинга ранее полученные деньги, несмотря на подтвержденный конфликт интересов. Чтобы продолжить получать финансирование от ЕС, премьер Чехии передал Agrofert в доверительный фонд, однако инициаторы разбирательства полагают, что он мог сохранить скрытый контроль над активами. В самом холдинге Agrofert обвинения отвергают и утверждают, что все средства распределялись в соответствии с законом.
Портал Seznam Zpravy со ссылкой на финансовую отчетность холдинга сообщал, что в 2024 году Agrofert получила субсидии на сумму 1,672 млрд крон. В основном эти средства предназначались для обеспечения текущей операционной деятельности, прежде всего в сфере сельского хозяйства. В 2023-м ей выделили около 2,18 млрд крон.
Расследование прокуратуры ЕС в отношении холдинга Agrofert и его основателя, действующего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, не является первым случаем. Ранее, в 2023 году, Верховный суд Чехии уже возвращал дело о незаконном получении субсидий ЕС на сумму 50 млн крон (€2 млн) на повторное рассмотрение. Эти средства были выделены оздоровительному комплексу «Гнездо аиста» в 2008 году, после того как право собственности на него было передано от Agrofert членам семьи Бабиша, а затем, после получения субсидии, комплекс вновь вошел в состав холдинга. Сам Бабиш отрицает обвинения, считая их политически мотивированными.
Андрей Бабиш, будучи миллиардером и лидером движения ANO, уже занимал пост премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год. Его приход к власти вызывает опасения в ЕС, так как он, подобно Виктора Орбану из Венгрии и Роберту Фицо из Словакии, выступает за снижение объемов помощи Украине и стремится к более «прочешской» политике, что некоторые в ЕС воспринимают как «нарушение спокойствия». Его правительство уже приняло решение о прекращении программы поставок Украине боеприпасов, а также озвучивало идею лишить льгот украинских беженцев в Чехии и отказалось поддержать выдачу Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. При этом он подчеркивает, что поддержка должна предоставляться в рамках бюджета ЕС, а не за счет чешских налогоплательщиков.