Когда технологии становятся искусством

Мы каждый день включаем телевизор или открываем браузер, редко задумываясь о том, какой путь проходит сигнал, чтобы попасть в наши квартиры. За привычным качеством картинки и скоростью интернета стоит труд инженеров-связистов. Это настоящие профессионалы своего дела, которые могут при помощи высокоточного оборудования сваривать оптоволоконные нити, чей диаметр порой бывает тоньше человеческого волоса. Именно такие мастера собрались 11 июля на берегу озера Большой Кременкуль, чтобы выяснить, кто из них является лучшим по профессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Толмачева Фото: Евгения Толмачева

Здесь состоялись соревнования — «Первые оптические игры», организованные компанией «Интерсвязь». Географию турнира составили инженеры из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Озёрска и других городов Уральского региона.

Идея собрать лучших специалистов отрасли родилась не случайно. Как рассказал генеральный директор компании «Интерсвязь» Руслан Усманов, еще два десятилетия назад качественная сварка оптики являлась уникальным явлением: «В далеком 2005 году мы построили первую оптическую магистраль. У нас тогда еще не было своих специалистов по сварке, мы нанимали сторонних и смотрели на этот процесс как на кое-какое чудо. На текущий момент таких специалистов в компании уже несколько сотен», — отметил он.

Стремительный рост квалификации собственных кадров позволил превратить рутинную работу в масштабное отраслевое событие.

По словам Руслана Латыпова, ивент-руководителя компании «Интерсвязь», формат соревнований сознательно отсылает к мировым спортивным состязаниям: «Неформальное название этого мероприятия — "Первые оптические игры", это прямая аналогия с олимпийскими играми. Такая же напряженная борьба за первенство. Серьёзное конкурсное жюри из экспертов, имеющих высокую квалификацию», — пояснил организатор.

Во время состязания учитывались как скорость выполнения работы, так и соблюдение технологии. Участники соревновались в очень жарких условиях как с точки зрения погоды, так и по накалу страстей в зоне турнира.

Победитель первенства, инженер-оптик компании «Интерсвязь» Алексей Маликбаев, получивший золотую медаль и главный приз — ноутбук, признался, что справляться с задачами ему помог многолетний опыт работы в экстремальных условиях: «На улице, в доме, на чердаке, на крыше, то холодно, то жарко, то дождь, то снег, то грязь, то голуби», — поделился специалист с 15-летним стажем. Он признался: «Когда получаешь золото, понимаешь, что все эти выходы в «поля» того стоили. Радость от победы смешивается с гордостью за свою компанию»

Помимо самого состязания, всех ждали культурная программа и поддержка коллег. Многие приехали целыми семьями, чтобы поболеть за своих пап. Каждый участник вне зависимости от занятого места получил памятные призы, фирменную продукцию и диплом.

Теперь компания планирует сделать турнир ежегодным. Учитывая интерес со стороны специалистов соседних регионов, география следующих игр может расшириться.

«Критерии оценки были очень высокими. Зачастую речь шла о десятых долях секунды, но это не испугало участников. Оптические игры собрали более пяти десятков сварщиков, а на следующие ждём уже не меньше сотни», — резюмировал Наиль Ахметов, руководитель учебного центра компании «Интерсвязь».

Соревнования доказали: работа инженера связи требует ювелирной точности, стальных нервов и умения сохранять идеальный результат в любых обстоятельствах — будь то минусовая температура зимой или сорокаградусная жара летом. А значит, интернет продолжит без сбоев поступать в дома южноуральцев.

ООО фирма «Интерсвязь»