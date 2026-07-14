Сенаторы США представили содержание проекта новых антироссийских санкций
Группа американских сенаторов, которые разрабатывали законопроект о новых санкциях в отношении России вместе с республиканцем Линдси Грэмом, представила содержание документа. Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что его могут принять.
Как пишет Axios, в случае принятия документа господин Трамп получит возможность ввести санкции против пяти крупнейших импортеров российских нефти и газа, включая Индию и Китай. Под санкциями предполагаются пошлины в размере 100%.
По словам авторов законопроекта, ограничения рассматриваются как мощный рычаг давления на Москву. Они считают, что таким образом США смогут склонить Россию к компромиссу и приблизить мирное урегулирование украинского конфликта.
Ранее, в январе 2025 года, сенатор Марко Рубио, выдвинутый Дональдом Трампом на пост госсекретаря, заявлял, что множество санкций против России являются важным рычагом в переговорах об окончании конфликта на Украине. Администрация президента США еще в начале июня 2026 года вела работу по согласованию законопроекта о новых антироссийских санкциях. В то же время, Дональд Трамп допускал введение санкций против России, но при этом высказывал предпочтение не ужесточать санкционный режим и надеялся на переговоры с Владимиром Путиным.
Законопроект, предусматривающий 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, обсуждался сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем еще в апреле 2025 года. Этот документ позволяет президенту США вводить вторичные санкции по своему усмотрению и направлен на давление как на Россию, так и на страны, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, включая Индию и Китай. Он также предусматривает санкции против «теневого флота» России.