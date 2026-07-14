Сенаторы США представили содержание проекта новых антироссийских санкций

Группа американских сенаторов, которые разрабатывали законопроект о новых санкциях в отношении России вместе с республиканцем Линдси Грэмом, представила содержание документа. Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что его могут принять.

Как пишет Axios, в случае принятия документа господин Трамп получит возможность ввести санкции против пяти крупнейших импортеров российских нефти и газа, включая Индию и Китай. Под санкциями предполагаются пошлины в размере 100%.

По словам авторов законопроекта, ограничения рассматриваются как мощный рычаг давления на Москву. Они считают, что таким образом США смогут склонить Россию к компромиссу и приблизить мирное урегулирование украинского конфликта.