Спрос свернул на окраины

В первой половине 2026 года на долю крупных городов и административных центров регионов пришлось 60% сделок по покупке квартир на первичном и вторичном рынках. Из Москвы и Санкт-Петербурга спрос начал мигрировать в прилегающие области. Это может быть продиктовано стремлением покупателей сократить бюджеты сделок с жильем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года 60% сделок на первичных и вторичных рынках недвижимости регионов России заключалось в крупных российских городах, включая административные центры регионов, подсчитали в ЦИАН. За год значение не изменилось. Это контрастирует с динамикой 2025 года, когда доля таких городов, напротив, росла.

В ЦИАН заметили снижение с начала 2026 года доли административных центров в структуре сделок с недвижимостью в 38 из 81 рассматриваемого региона. Эта тенденция ярко проявляется в том числе на ключевых рынках. В Московском регионе, в рамках которого аналитики рассматривают Москву и Подмосковье, доля столицы в общей структуре сделок за год сократилась с 63% до 58%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 75% до 66%, в Краснодарском крае — с 57% до 56%.

Тенденция подтверждается подсчетами аналитического сервиса Dataflat.ru, по данным которого в январе—июне текущего года в старых границах Москвы продано 20,4 тыс. квартир и апартаментов в новостройках, что меньше на 29% год к году.

В Новой Москве снижение составило 46%, до 6,4 тыс. В Подмосковье спад был всего на 9%, до 20,2 тыс. В результате доля Подмосковья в общей структуре сделок на первичном рынке столичного региона увеличилась за год на 7,6 процентного пункта, до 43%.

В Санкт-Петербурге, согласно Dataflat.ru, в январе—июне текущего года продажи в новостройках остались на уровне прошлого года — 15,4 тыс. сделок, в то время как Ленинградская область показала рост на 41%, до 11,1 тыс. В результате доля области в общей структуре сделок с недвижимостью Петербургского макрорегиона увеличилась за год с 33,7% до 41,8%.

Ведущий аналитики ЦИАН Елена Бобровская объясняет, что традиционно доля административных центров в структуре сделок с недвижимостью росла, отражая глобальный тренд на урбанизацию. «Население стягивается из малых городов и сел в столицы, где сосредоточены экономические возможности»,— поясняет она. Сейчас ситуация могла скорректироваться под влиянием растущих цен на жилье, а квартиры в небольших населенных пунктах и прилегающих к крупным городам районах традиционно стоят дешевле, чем в административных центрах. Так, в старых границах Москвы, согласно Dataflat.ru, средняя стоимость реализованного жилья и апартаментов на первичном рынке в январе—июне 2026 года составила 599,6 тыс. руб. за 1 кв. м, прибавив год к году 23%. В Подмосковье значение более чем вдвое ниже — 250,7 тыс. руб. за 1 кв. м, хотя за год увеличение составило 21%.

В России в целом средняя стоимость новостроек в июне достигла 203,7 тыс. руб. за 1 кв. м, снизившись год к году на 2,3%, следует из оценки Dataflat.ru.

В сервисе «Мир квартир» отмечают, что на вторичном рынке средняя стоимость предложения в 65 ключевых городах России за год увеличилась на 5,5%, до 131,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Одновременно концентрация спроса в административных центрах сильно варьируется в зависимости от региона. Максимальным этот показатель, согласно ЦИАН, в 2026 году стал в Астраханской области, где на областной центр приходится 86% сделок с первичной и вторичной недвижимостью. В Омской области значение составляет 85%, в Северной Осетии — 82%. Минимальное значение зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь в Салехарде проходит только 11% сделок. Показатель для Кемеровской области составляет 33%, для Дагестана — 38%.

Александра Мерцалова