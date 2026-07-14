Мосбиржа зафиксировала рекорд в июне на денежном рынке

Число корпоративных клиентов нефинансового сектора на денежном рынке Мосбиржи (MOEX: MOEX) в первом полугодии выросло на 17% в годовом выражении, до почти 9,6 тыс. участников. Подавляющее большинство (9,4 тыс.) работают через брокеров. Объем сделок бизнеса превысил 180 трлн руб., что на 42% больше, чем годом ранее, сообщила площадка.

Большинство операций краткосрочные: во втором квартале юрлица размещали средства в среднем на 2,3 дня под 14,22%, привлекали — на 3 дня по ставке 14,31%. За этот период ключевая ставка ЦБ снизилась с 15% до 14,25%.

Как сообщил директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко, в июне среднедневной объем операций достиг исторического максимума — 7,5 трлн руб., а среднедневная открытая позиция нефинансовых корпораций в первом полугодии составила 2,4 трлн руб., что в 1,5 раза выше прошлогоднего показателя и составляет около 25% от всего сегмента с центральным контрагентом.