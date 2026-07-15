МГКЛ выйдет на рынок Индии

Совет директоров ПАО «МГКЛ» (материнская структура «Мосгорломбарда») решил учредить юрлицо в международном финансовом центре GIFT City в индийском штате Гуджарат. С этого начнется выход компании на рынок Индии, сообщили в пресс-службе МГКЛ.

GIFT City — международный финансовый центр с упрощенным регуляторным режимом. После регистрации в нем МГКЛ намерена выпускать инструменты публичного рынка капитала.« У компании уже действует долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале на уровне B- со стабильным прогнозом от CareEdge Global»,— указано в пресс-релизе.

Затем МГКЛ зарегистрирует компанию в индийской юрисдикции для работы на рынке займов под залог золота. В первую очередь компания рассматривает возможность поставки автоматизированных терминалов для бесконтактной оценки, покупки и продажи физического золота и серебра. Генеральный директор компании Алексей Лазутин заявил, что такой продукт на рынке Индии пока не представлен.