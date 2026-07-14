Двое жителей Краснодара задержаны за скандальную съемку на фоне храма

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту инцидента, произошедшего рядом с храмом Александра Невского в Краснодаре. Как сообщает ведомство, двое молодых людей в ночное время сняли видео, как один из них стоит на крышах двух автомобилей на фоне православного креста и здания храма. В СКР назвали ролик провокационным.

Видео было размещено в социальных сетях, после чего оба участника скандальной съемки были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД. Пресс-служба полиции опубликовала запись, на которой молодые люди объясняли, что они сами верующие и не хотели оскорбить чьи-либо чувства. Один из задержанных сообщил, что ему был интересен красивый ракурс на видео. «Мы ничего не хотели показать, извиняемся за свою глупость, больше такого не повторится»,— заявил другой участник инцидента.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар