Двое жителей Краснодара задержаны за скандальную съемку на фоне храма
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту инцидента, произошедшего рядом с храмом Александра Невского в Краснодаре. Как сообщает ведомство, двое молодых людей в ночное время сняли видео, как один из них стоит на крышах двух автомобилей на фоне православного креста и здания храма. В СКР назвали ролик провокационным.
Видео было размещено в социальных сетях, после чего оба участника скандальной съемки были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД. Пресс-служба полиции опубликовала запись, на которой молодые люди объясняли, что они сами верующие и не хотели оскорбить чьи-либо чувства. Один из задержанных сообщил, что ему был интересен красивый ракурс на видео. «Мы ничего не хотели показать, извиняемся за свою глупость, больше такого не повторится»,— заявил другой участник инцидента.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Уголовные дела об оскорблении чувств верующих возбуждались в России в отношении разных лиц. Например, в 2016 году екатеринбургский видеоблогер Руслан Соколовский был задержан за ловлю покемонов в Храме-на-Крови и публикации видео, содержащих признаки преступления. Ему вменяли оскорбление чувств верующих, экстремизм и хранение шпионского оборудования, а в 2017 году приговорили к условному сроку.
Подобные дела возбуждаются по ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», часть 2 которой касается действий в местах, предназначенных для богослужений. Так, в Красноярске возбуждали дело против мужчины, устроившего погром в мечети, и его действия квалифицировали по ст. 148 УК РФ. В Санкт-Петербурге также были случаи, когда девушки привлекались к ответственности за действия у храмов или публикации в сети, которые были расценены как оскорбление чувств верующих. Максимальное наказание по этой статье достигает трех лет лишения свободы.