Обстоятельства открылись вновь

Госкомпания «Дом.РФ», чей предшественник сдавал в аренду земельные участки в уфимской Миловке для строительства ЖК «Миловский парк», пытается взыскать долг с ООО «Стройземресурс». Компания в 2019 году получила около 48 га от аффилированного ООО «Спринг», которое было изначальным арендатором земли. Именно «Спринг» допустил просрочку по платежам, но «Дом.РФ» полагает, что отвечать по обязательствам компании, которая уже признана банкротом, должен последний арендатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Дом.РФ" не оставляет надежду на взыскание арендных платежей за землю в Уфе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ "Дом.РФ" не оставляет надежду на взыскание арендных платежей за землю в Уфе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АО «Дом.РФ» может отсудить у уфимской компании «Стройземресурс» задолженность по договору аренды земельного участка в Уфе в размере 21,2 млн руб., из которых 6,5 млн руб. — неустойка.

Как следует из материалов дела, в 2015 году федеральный Фонд развития жилищного строительства (ныне — «Дом.РФ») передал в аренду уфимской компании «Спринг» около 48 га в Миловке (между Демским районом Уфы и микрорайоном Затон). В 2019 году «Спринг» бесплатно уступил права на участок аффилированной компании — «Стройземресурсу».

В Миловке, как неоднократно сообщал «Ъ», ООО «Килстройинвест», связанное со «Спрингом» и «Стройземресурсом», возводило ЖК «Миловский парк». К 2016 году строительство застопорилось, из-за чего было возбуждено уголовное дело. Потерпевшими от действий застройщика были признаны около 1,5 тыс. человек, вложивших в жилье 2,4 млрд руб. В феврале 2020 года «Килстройинвест» был признан банкротом, а два года спустя Октябрьский райсуд Уфы приговорил бенефициара «Килстройинвеста» Дмитрия Комлева к 10 годам лишения свободы. В марте 2025 года господин Комлев освободился условно-досрочно.

Как заявил в суде представитель «Дом.РФ», в 2017–2019 годах «Спринг» не выплатил за аренду участка 14,7 млн руб. основного долга и 6,5 млн руб. неустойки. Уступку договора аренды земли «Стройземресурсу» в госкомпании расценили как «злоупотребление правом с целью избежать договорной ответственности или иных неблагоприятных последствий». Учитывая, что директором обеих компаний был один человек — Анастасия Комлева, по мнению «Дом.РФ», «Стройземресурс» должен нести солидарную ответственность за погашение задолженности.

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд Москвы в мае 2023 года указал, что данный спор по тем же временным промежуткам уже рассматривался судами в 2018–2020 годах. Ответчиком тогда был «Спринг», с которого суд обязал взыскать задолженность по арендной плате и пени. Кроме того, истец взыскал с «Стройземресурса» неустойку с 28 октября 2019 по 30 ноября 2020 года в размере 6 млн руб., а задолженность по арендной плате за четвертый квартал 2019 года в размере 2,4 млн руб. была оплачена компанией еще в декабре 2020 года. «С учетом изложенного, требования истца к ответчику за период с 4 квартала 2017-го по 4 квартал 2019 года заявлены неправомерно»,— подчеркнул суд.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе.

С июня прошлого года «Дом.РФ» пытался убедить суд пересмотреть решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Под ними госкомпания имела в виду выводы судов о том, что «безвозмездная передача прав и обязанностей должника по договору аренды свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны контролирующих лиц должника с целью избежать договорной ответственности или иных неблагоприятных последствий».

В декабре суд первой инстанции вновь отказал «Дом.РФ», пояснив, что «обстоятельства, на которые ссылается заявитель, не являются вновь открывшимися по смыслу».

«Дом.РФ» проявил свою настойчивость в Девятом арбитражном апелляционном суде. В марте этого года апелляционная инстанция отменила декабрьское решение московского арбитражного суда и вернула дело на повторное рассмотрение. Как указал суд, ранее в рамках банкротства «Спринга» были установлены факты недобросовестности со стороны арендаторов. Например, экс-руководителей компании привлекли к субсидиарной ответственности «за причиненные противоправные действия» в рамках договоров аренды земли у «Дом.РФ».

С такой трактовкой судебных решений не согласился «Стройземресурс». Компания подала жалобу в арбитражный суд Московского округа. В ней она настаивала, что «фактические обстоятельства, положенные в основу заявления о пересмотре, не отвечают признакам вновь открывшихся».

Кассационная инстанция с доводом «Стройземресурса» не согласилась, поддержав выводы апелляционного суда.

Ближайшее заседание по повторному рассмотрению заявления «Дом.РФ» в арбитражном суде Москвы назначено на 21 июля.

Булат Баширов