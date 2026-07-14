Поддубный: программа «Единой России» будет полностью ориентирована на реалии военного времени
Член генсовета «Единой России» (ЕР) Герой России Евгений Поддубный заверил, что новая «Народная программа» партии будет полностью ориентирована на реалии военного времени, передает пресс-служба ЕР.
Евгений Поддубный
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Позиция (председателя ЕР.— “Ъ”) Дмитрия Медведева и всей партии: в "Народной программе" должны быть только те пункты, которые имеют перспективы реализации»,— заявил политик на встрече с военнослужащими в Ставрополе. Участники встречи, сообщает пресс-служба партии, подняли вопросы «доступа к земельным участкам для сельхозпроектов», а также «создания всероссийского сайта для предпринимателей из числа ветеранов с кураторами от крупного бизнеса».
В партии прорабатывают для ветеранов «не просто гранты», а «готовые технологические решения — бизнес-модели и франшизы», отметил Евгений Поддубный: «Человек хочет заниматься фермерством — вот тебе готовая модель, все это будет реализовано через законодательство». Также для участников СВО разрабатывается кадровый партпроект «Время мастеров», поучаствовать в котором предложат ветеранам, «желающим работать в производственной сфере», анонсировал господин Поддубный.
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный вошел в головную часть списка ЕР на предстоящих выборах в Госдуму.
Заявление Евгения Поддубного о том, что новая «Народная программа» партии «Единая Россия» будет ориентирована на реалии военного времени, соответствует общей задаче партии, которая, как правящая партия, активно поддерживает специальную военную операцию (СВО) и стремится интегрировать ее участников в общественно-политическую жизнь. С начала СВО партия уделяет особое внимание продвижению ветеранов в органы власти, предоставляя им преференции на внутрипартийных праймериз, например, добавляя 25% к набранным голосам.
«Единая Россия» планирует выставить на выборы в Госдуму в 2026 году значительное число кандидатов, имеющих опыт участия в СВО, что станет частью ее агитационной кампании, где тема служения Отечеству будет ключевой. Партия разрабатывает и обновляет свою «Народную программу», формируя ее на основе общественных инициатив. Задачи и планы «Единой России» на 2025 год включают реформу молодежного крыла и постоянное привлечение участников СВО в партийную орбиту, оказывая им поддержку в ходе предвыборных кампаний и обучения.
Проект «Время мастеров» для участников СВО, упомянутый Поддубным, является частью усилий по созданию социальных лифтов и возможностей для профессионального роста ветеранов. Ранее президент Владимир Путин анонсировал специальную кадровую программу «Время героев» для участников СВО, которая работает по аналогии с «Школой губернаторов» и конкурсом «Лидеры России», что подчеркивает системный подход к интеграции этой категории граждан. Партийцы также подчеркивают свой вклад в законодательное обеспечение поддержки военнослужащих и их семей.