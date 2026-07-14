СБП сработала несистемно

Россияне не могут расплатиться в Турции по СБП. Система быстрых платежей была запущена там в апреле этого года. Но в последние дни стали поступать жалобы от туристов и представителей бизнеса на то, что российские банки стали блокировать операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За последние четыре года путешественники из РФ уже научились обходиться без отечественных карт, заметил один из тех, кто столкнулся со сбоем в работе платежной системе, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Когда появилась новость о том, что можно расплачиваться в Турции картой "Мир", я как раз был в аэропорту Антальи. Из всех магазинов и точек питания, а их там более 50, только две ее принимали. Мало того, в одном из них даже не знали о такой опции. А в другом месте мне сказали, что оплата, скорее всего, не пройдет, так и случилось. Я не расстроился, заплатил картой иностранного банка. При этом большинство россиян приезжают в Турцию в рамках тура "все включено", у них уже все оплачено. Так что им СБП не приходится особенно пользоваться.

Как правило, люди либо картами иностранных банков, либо наличкой расплачиваются. Опытные продавцы, кстати, наловчились принимать деньги по номеру телефона. Они дают российский номер, и покупатели просто переводят деньги с карты на карту. Но, естественно, это не в крупных магазинах практикуется, а в небольших уличных лавочках».

В отдельных случаях кредитные организации не просто отклоняли платежи, но и полностью блокировали любые переводы со счета в течение суток. Скорее всего система безопасности посчитала эти операции подозрительными, пояснил эксперт коммерческого банка Николай Пятиизбянцев:

«Законодательство обязывает банки выявлять признаки мошеннических операций. Один из них — это нетипичная трансакция. Поскольку это новые платежи в новом месте, то операции в автоматизированных системах попали в такую категорию. Поэтому банки в соответствии с законом их отклоняли. После этого они должны запрашивать у клиентов подтверждение.

Если это делается с помощью СМС или звонка, то в данном случае клиенты могли их и не увидеть. Здесь есть два варианта решения. Первое — такие платежи становятся уже типичными для клиентов. Второе — банки будут каким-то образом изменять коммуникацию с держателями карт. Если это платеж по СБП, то, как правило, он делается через мобильное приложение, и банк, допустим, станет в нем же запрашивать подтверждение операции».

Между тем число жалоб россиян на банки за прошлый год выросло почти на 15%, сообщал Центробанк. Чаще всего недовольство клиентов вызывали отклонения платежей и блокировки карт.

Николай Малышев