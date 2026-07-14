Суд в Париже взыскал со структуры НОВАТЭКа €20 млн по договору перевалки газа

Суд по экономическим спорам Парижа обязал сингапурскую «дочку» НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) выплатить французской энергокомпании Elengy Hub & Expertise более €20,2 млн задолженности с процентами по договору перевалки СПГ. Суд не признал санкции ЕС форс-мажором, освобождающим от минимальных ежемесячных платежей, следует из решения (.pdf).

Спор касался договора, заключенного в 2015 году, между французской Elengy S.A. и швейцарской NOVATEK Gas & Power GmbH. Впоследствии стороны договора изменились: с 2016 года права и обязанности Elengy перешли к Elengy Hub & Expertise, а с 2018 года швейцарскую компанию заменила сингапурская NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. По условиям договора за NOVATEK были закреплены 33 слота для перевалки газа на французских терминалах Elengy без промежуточного хранения. Стороны договорились о минимальном платеже около €1,5 млн в месяц даже при фактическом неиспользовании зарезервированных мощностей.

В апреле 2025 года, после вступления в силу ограничений 14-го пакета санкций ЕС на перевалку российского СПГ, NOVATEK Gas & Power Asia прекратила оплату, сославшись на форс-мажор. Elengy не согласилась с этой позицией и подала к компании иск в Парижский суд по экономическим спорам, указав, что европейское регулирование не является абсолютным запретом: оно допускает перевалку для поставок в страны ЕС при наличии разрешения компетентных органов.

Суд встал на сторону истца, отметив, что до конца 2026 года операции не были полностью исключены, а NOVATEK не доказала ни попыток получить разрешение на перевалку, ни принципиальной невозможности его получения. Более того, суд обратил внимание на то, что компания перестала запрашивать слоты еще в июле 2024 года, до введения санкций, последовательно сократив объемы перевалки с 20 операций в 2022 году до 6 в 2024-м. В итоге суд признал, что NOVATEK не доказала невозможности исполнения обязательств.

«Ъ» обратился за комментариями в НОВАТЭК.

Варвара Кеня