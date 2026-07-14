Террористов не пустили к поезду

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела участников запрещенной террористической организации «Артподготовка», которых обвиняют в подготовке теракта в Оренбургской области. По версии следствия, восемь фигурантов намеревались подорвать железнодорожный состав. Один подсудимый полностью признал вину, еще двое — частично, остальные настаивают на собственной невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Шарнев признал вину в участии в экстремистском сообществе, но не в подготовке теракта

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Шарнев признал вину в участии в экстремистском сообществе, но не в подготовке теракта

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд 14 июля приступил к рассмотрению дела участников «Артподготовки» (внесена в реестр экстремистских и террористических организаций, запрещена в РФ). По делу проходят: Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также двое железнодорожников — Юрий Мартьянов и Алексей Демченко. В зависимости от роли каждого им вменяют: приготовление к террористическому акту (ст. 205 УК РФ), участие в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК РФ), участие в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ), финансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ), незаконный оборот оружия и взрывчатки (ст. 222 УК РФ).

Гособвинитель старший советник юстиции Екатерина Фролова ознакомила участников процесса с фабулой дела. По версии обвинения, не позднее 26 октября 2017 года Вячеслав Мальцев (объявлен иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов, находится в международном розыске) создал и возглавил межрегиональное общественное движение «Артподготовка» (запрещено в РФ как террористическое и экстремистское, также называлось «Народовластие») с целью насильственной смены государственной власти в России. Зная о предназначении организации, остальные фигуранты тем не менее вступили в нее и участвовали в ее дальнейшей деятельности.

В период с 2017 по 2024 год, следует из материалов дела, обвиняемые Демченко и Мартьянов, работая на железной дороге и имея доступ к служебной информации, неоднократно передавали Вячеславу Мальцеву (объявлен иноагентом) и участникам сообщества сведения о состоянии инфраструктуры, движении составов с грузами, уязвимых объектах (мосты, пути) для использования в пропагандистских целях и планирования терактов.

Владимир Дрофа, по версии следствия, через интернет-сервисы переводил на счета Вячеслава Мальцева (объявлен иноагентом) деньги — в общей сложности более 180 тыс. руб. Анна Радионова предоставила свои банковские реквизиты и перечисляла средства для покупки авиабилетов. Также фигуранты обеспечивали логистику: предоставляли транспорт и временное жилье.

Затем Сергей Яковлев, действуя по указанию Вячеслава Мальцева (объявлен иноагентом), изготовил взрывчатое вещество (около 1,5 кг), а далее с Игорем Шарневым, Светланой Малаховой и Алексеем Щепкиным перевез уже готовую самодельную бомбу сначала из Белоруссии в Псковскую область, затем через Саратов в Оренбург, где и спрятал возле моста на улице Терешковой.

Вячеслав Мальцев (объявлен иноагентом) через закрытые каналы в Telegram координировал действия сообщников, передавал координаты тайников и инструкции по подрыву. По материалам дела злоумышленники планировал подорвать проходящий поезд.

Подготовку к теракту оперативники ФСБ и МВД пресекли в июле 2024 года.

Владимир Дрофа — единственный, кто признал вину полностью, однако заявил, что с Алексеем Демченко, Игорем Шарневым, Юрием Мартьяновым и Алексеем Щепкиным знаком не был, несмотря на то что так указано в обвинительном заключении. По его словам, они познакомились только в суде. Подсудимые Щепкин и Шарнев признали вину только в участии в экстремистской организации. Остальные настаивают на собственной невиновности. Подробнее они свое отношение к предъявленному обвинению выскажут на следующем заседании, которое состоится 21 июля.

Алексей Демченко в суде заявил, что к нему якобы применяли насилие, чтобы добиться нужных показаний. Он заявил ходатайство о возврате дела прокурору, обосновав его тем, что обвинение не конкретизировано. Суд его, однако, отклонил.

Ефим Брянцев